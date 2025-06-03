Währungen / WINT
WINT: Windtree Therapeutics Inc
0.11 USD 0.37 (77.08%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WINT hat sich für heute um -77.08% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.10 bis zu einem Hoch von 0.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Windtree Therapeutics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
WINT News
- Windtree Therapeutics: Medizinischer Vorstand tritt mit sofortiger Wirkung zurück
- Windtree Therapeutics announces resignation of chief medical officer
- Windtree Therapeutics stockholders approve share increases and reverse split
- U.S. stocks mixed at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.04%
- Windtree Therapeutics to be delisted from Nasdaq, will trade over the counter
- Windtree sees major reduction in preferred stock as investors redeem shares
- Why Are Public Companies Ammassing ETH, XRP, SOL, BNB Instead Of Just Bitcoin?
- Windtree Therapeutics stock rises after securing $500M equity line for BNB strategy
- Windtree Therapeutics commits up to $700 million for BNB purchases
- Windtree Therapeutics secures up to $520 million for BNB cryptocurrency purchases
- Windtree partners with Kraken for BNB crypto treasury strategy
- Dow Jumps Over 100 Points; PepsiCo Posts Upbeat Earnings - GameSquare Holdings (NASDAQ:GAME), CareDx (NASDAQ:CDNA)
- Why Sarepta Therapeutics Shares Are Trading Higher By 34%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - ReAlpha Tech (NASDAQ:AIRE), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Windtree Therapeutics enters $60 million deal to launch BNB crypto strategy
- Windtree Therapeutics enters $60 million BNB crypto treasury deal
- Why Datavault AI Shares Are Trading Higher By 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Autozi Internet Tech (NASDAQ:AZI), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Windtree Therapeutics receives U.S. patent for istaroxime heart failure drug
- Windtree reaches interim enrollment goal for istaroxime shock study
- Windtree Advances Lower Cost Manufacturing of PHEXXI, Evofem’s Hormone-Free, On-Demand Prescription Contraceptive Gel
- Istaroxime shows positive results in cardiogenic shock study
- Titan Environmental to be acquired by Windtree Therapeutics
- Windtree Therapeutics Stock Is Volatile This Week: What's Going On? - Windtree Therapeutics (NASDAQ:WINT)
- Windtree Therapeutics receives $7M offer for oncology platform
- Windtree Therapeutics to accept cryptocurrency payments
Tagesspanne
0.10 0.50
Jahresspanne
0.09 7.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.48
- Eröffnung
- 0.48
- Bid
- 0.11
- Ask
- 0.41
- Tief
- 0.10
- Hoch
- 0.50
- Volumen
- 15.898 K
- Tagesänderung
- -77.08%
- Monatsänderung
- -83.33%
- 6-Monatsänderung
- -96.57%
- Jahresänderung
- -98.61%
