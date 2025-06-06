Валюты / WFH
WFH: Direxion Work From Home ETF
70.73 USD 0.53 (0.75%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WFH за сегодня изменился на 0.75%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.73, а максимальная — 70.80.
Следите за динамикой Direxion Work From Home ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости WFH
Дневной диапазон
70.73 70.80
Годовой диапазон
48.89 71.38
- Предыдущее закрытие
- 70.20
- Open
- 70.80
- Bid
- 70.73
- Ask
- 71.03
- Low
- 70.73
- High
- 70.80
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.75%
- Месячное изменение
- 6.42%
- 6-месячное изменение
- 44.67%
- Годовое изменение
- 21.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.