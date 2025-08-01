Валюты / WAT
WAT: Waters Corporation
303.16 USD 3.59 (1.20%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс WAT за сегодня изменился на 1.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 296.61, а максимальная — 304.34.
Следите за динамикой Waters Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости WAT
Дневной диапазон
296.61 304.34
Годовой диапазон
279.61 423.56
- Предыдущее закрытие
- 299.57
- Open
- 299.61
- Bid
- 303.16
- Ask
- 303.46
- Low
- 296.61
- High
- 304.34
- Объем
- 998
- Дневное изменение
- 1.20%
- Месячное изменение
- 1.28%
- 6-месячное изменение
- -17.40%
- Годовое изменение
- -15.92%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.