WAT: Waters Corporation
300.78 USD 5.85 (1.91%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de WAT a changé de -1.91% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 300.78 et à un maximum de 307.31.
Suivez la dynamique Waters Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
300.78 307.31
Range Annuel
279.61 423.56
- Clôture Précédente
- 306.63
- Ouverture
- 307.31
- Bid
- 300.78
- Ask
- 301.08
- Plus Bas
- 300.78
- Plus Haut
- 307.31
- Volume
- 1.533 K
- Changement quotidien
- -1.91%
- Changement Mensuel
- 0.49%
- Changement à 6 Mois
- -18.04%
- Changement Annuel
- -16.58%
20 septembre, samedi