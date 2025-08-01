Währungen / WAT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
WAT: Waters Corporation
302.87 USD 3.76 (1.23%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von WAT hat sich für heute um -1.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 300.89 bis zu einem Hoch von 307.31 gehandelt.
Verfolgen Sie die Waters Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
WAT News
- Waters Corporation (WAT) Presents at Wells Fargo 20th Annual Healthcare Conference 2025
- Waters (WAT) Up 5.4% Since Last Earnings Report: Can It Continue?
- Tracking Terry Smith’s Fundsmith 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Tracking Al Gore's Generation Investment Management Portfolio – Q2 2025 Update
- Waters stock remains Overweight at KeyBanc on post-merger potential
- BNY Mellon Global Stock Fund Q2 2025 Commentary
- Becton Dickinson Q3 FY25 presentation: Organic growth accelerates, guidance raised
- Bernstein SocGen lowers Waters stock price target to $360 on tariff headwinds
- Waters stock price target lowered to $385 from $435 at Jefferies
- Waters Corporation 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:WAT)
- Waters Corporation (WAT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Waters Corporation stock hits 52-week low at 279.51 USD
- Earnings call transcript: Waters Q2 2025 earnings beat forecast, stock dips slightly
- Tesla, BioNTech and Wayfair rise premarket; Berkshire Hathaway falls
- Waters raises lower end of 2025 profit forecast on demand for lab equipment
- Waters Q2 2025 presentation: 9% revenue growth, BD acquisition to drive future value
- Waters (WAT) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Waters stock surges 3% as strong pharma demand drives Q2 earnings beat
- Waters (WAT) Q2 Revenue Jumps 9%
- Waters earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- Top Wall Street Forecasters Revamp Waters Expectations Ahead Of Q2 Earnings - Waters (NYSE:WAT)
- MercadoLibre, Palantir, Vertex lead earnings reports Monday
- Why Waters (WAT) is a Top Growth Stock for the Long-Term
- iRadimed (IRMD) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Tagesspanne
300.89 307.31
Jahresspanne
279.61 423.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 306.63
- Eröffnung
- 307.31
- Bid
- 302.87
- Ask
- 303.17
- Tief
- 300.89
- Hoch
- 307.31
- Volumen
- 1.262 K
- Tagesänderung
- -1.23%
- Monatsänderung
- 1.19%
- 6-Monatsänderung
- -17.47%
- Jahresänderung
- -16.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K