Валюты / VOXR
VOXR: Vox Royalty Corp
3.53 USD 0.15 (4.08%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VOXR за сегодня изменился на -4.08%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.53, а максимальная — 3.69.
Следите за динамикой Vox Royalty Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VOXR
Дневной диапазон
3.53 3.69
Годовой диапазон
2.21 3.77
- Предыдущее закрытие
- 3.68
- Open
- 3.69
- Bid
- 3.53
- Ask
- 3.83
- Low
- 3.53
- High
- 3.69
- Объем
- 218
- Дневное изменение
- -4.08%
- Месячное изменение
- -6.12%
- 6-месячное изменение
- 20.89%
- Годовое изменение
- 16.89%
