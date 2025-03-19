货币 / VOXR
VOXR: Vox Royalty Corp
3.49 USD 0.04 (1.13%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日VOXR汇率已更改-1.13%。当日，交易品种以低点3.46和高点3.56进行交易。
关注Vox Royalty Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VOXR新闻
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - August 2025 Report
- Vox Royalty acquires A$1.5m iron ore royalty in Western Australia
- Monthly Report: Precious Metals Royalty And Streaming Companies - July 2025
- Royalty And Streaming Giants Report Blockbuster Results
- Vox Royalty stock rises after Binduli North gold project expansion
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - June 2025 Report
- Triple Flag: Arthur Royalty Adds Quality To An Already Strong Portfolio (NYSE:TFPM)
- Why Vox Royalty Corp. Is A Buy For Growth-Oriented Investors (NASDAQ:VOXR)
- Vox Royalty added to Russell 2000 and Russell 3000 indexes
- Vox Royalty Notes Development Decision at The Horseshoe Lights Project and Provides Western Australia Gold Market Update
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies - The May Report
- Vox Royalty embroiled in legal dispute over Australian royalty
- VOXR stock soars to 52-week high, hits $3.6 amid robust growth
- Vox Royalty to join Russell indexes in June
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The April Report
- BMO lifts Vox Royalty stock target to $4 on Kanmantoo acquisition
- Vox Royalty Announces Q1 2025 Financial Results, Increases 2025 Revenue Guidance and Declares Quarterly Dividend
- Vox Royalty Acquires Cash-Flowing Kanmantoo Copper-Gold Royalty in South Australia
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The March Report
- Gold Royalty Stocks To Watch: Unpacking Vox Royalty’s Potential (NASDAQ:VOXR)
- Precious Metals Royalty And Streaming Companies: The February Report
日范围
3.46 3.56
年范围
2.21 3.77
- 前一天收盘价
- 3.53
- 开盘价
- 3.51
- 卖价
- 3.49
- 买价
- 3.79
- 最低价
- 3.46
- 最高价
- 3.56
- 交易量
- 223
- 日变化
- -1.13%
- 月变化
- -7.18%
- 6个月变化
- 19.52%
- 年变化
- 15.56%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值