VEL: Velocity Financial Inc
18.11 USD 0.47 (2.53%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс VEL за сегодня изменился на -2.53%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.11, а максимальная — 18.51.
Следите за динамикой Velocity Financial Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости VEL
Дневной диапазон
18.11 18.51
Годовой диапазон
16.18 20.98
- Предыдущее закрытие
- 18.58
- Open
- 18.46
- Bid
- 18.11
- Ask
- 18.41
- Low
- 18.11
- High
- 18.51
- Объем
- 119
- Дневное изменение
- -2.53%
- Месячное изменение
- -3.62%
- 6-месячное изменение
- -2.37%
- Годовое изменение
- -7.51%
