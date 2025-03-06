Valute / VEL
VEL: Velocity Financial Inc
18.48 USD 0.06 (0.33%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio VEL ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.19 e ad un massimo di 18.57.
Segui le dinamiche di Velocity Financial Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
VEL News
- Velocity Financial dual lists on NYSE Texas
- Szczepaniak, Velocity Financial CFO, sells $28k in stock
- Velocity Financial Q2 2025 slides: Record loan production drives 76% earnings growth
- Velocity Fin earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Kroll affirms and upgrades ratings on Velocity Financial securitizations
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- Citizens JMP maintains $21 target on Velocity Financial stock
- Velocity Financial Is Firing On All Cylinders (NYSE:VEL)
- Velocity Financial, Inc. (VEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Velocity Financial, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VEL)
- Velocity Financial beats Q4 estimates, shares rise 5.9%
Intervallo Giornaliero
18.19 18.57
Intervallo Annuale
16.18 20.98
- Chiusura Precedente
- 18.42
- Apertura
- 18.53
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- Minimo
- 18.19
- Massimo
- 18.57
- Volume
- 79
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- -1.65%
- Variazione Semestrale
- -0.38%
- Variazione Annuale
- -5.62%
20 settembre, sabato