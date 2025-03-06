Devises / VEL
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
VEL: Velocity Financial Inc
18.48 USD 0.06 (0.33%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de VEL a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.19 et à un maximum de 18.57.
Suivez la dynamique Velocity Financial Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEL Nouvelles
- Velocity Financial dual lists on NYSE Texas
- Szczepaniak, Velocity Financial CFO, sells $28k in stock
- Velocity Financial Q2 2025 slides: Record loan production drives 76% earnings growth
- Velocity Fin earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Kroll affirms and upgrades ratings on Velocity Financial securitizations
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- Citizens JMP maintains $21 target on Velocity Financial stock
- Velocity Financial Is Firing On All Cylinders (NYSE:VEL)
- Velocity Financial, Inc. (VEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Velocity Financial, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VEL)
- Velocity Financial beats Q4 estimates, shares rise 5.9%
Range quotidien
18.19 18.57
Range Annuel
16.18 20.98
- Clôture Précédente
- 18.42
- Ouverture
- 18.53
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- Plus Bas
- 18.19
- Plus Haut
- 18.57
- Volume
- 79
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- -1.65%
- Changement à 6 Mois
- -0.38%
- Changement Annuel
- -5.62%
20 septembre, samedi