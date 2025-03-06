Währungen / VEL
VEL: Velocity Financial Inc
18.42 USD 0.14 (0.77%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VEL hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.32 bis zu einem Hoch von 18.54 gehandelt.
Verfolgen Sie die Velocity Financial Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
M5
M15
M30
H1
H4
D1
W1
MN
VEL News
Tagesspanne
18.32 18.54
Jahresspanne
16.18 20.98
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.28
- Eröffnung
- 18.41
- Bid
- 18.42
- Ask
- 18.72
- Tief
- 18.32
- Hoch
- 18.54
- Volumen
- 88
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- -1.97%
- 6-Monatsänderung
- -0.70%
- Jahresänderung
- -5.92%
