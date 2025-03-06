통화 / VEL
VEL: Velocity Financial Inc
18.48 USD 0.06 (0.33%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
VEL 환율이 오늘 0.33%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.19이고 고가는 18.57이었습니다.
Velocity Financial Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
VEL News
- Velocity Financial dual lists on NYSE Texas
- Szczepaniak, Velocity Financial CFO, sells $28k in stock
- Velocity Financial Q2 2025 slides: Record loan production drives 76% earnings growth
- Velocity Fin earnings beat by $0.20, revenue topped estimates
- Kroll affirms and upgrades ratings on Velocity Financial securitizations
- Velocity Financial: Another Good Performance And Potential Acquisition Target (NYSE:VEL)
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge in Q2 - Velocity Financial (NYSE:VEL), AlTi Global (NASDAQ:ALTI)
- Citizens JMP maintains $21 target on Velocity Financial stock
- Velocity Financial Is Firing On All Cylinders (NYSE:VEL)
- Velocity Financial, Inc. (VEL) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Velocity Financial, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:VEL)
- Velocity Financial beats Q4 estimates, shares rise 5.9%
일일 변동 비율
18.19 18.57
년간 변동
16.18 20.98
- 이전 종가
- 18.42
- 시가
- 18.53
- Bid
- 18.48
- Ask
- 18.78
- 저가
- 18.19
- 고가
- 18.57
- 볼륨
- 79
- 일일 변동
- 0.33%
- 월 변동
- -1.65%
- 6개월 변동
- -0.38%
- 년간 변동율
- -5.62%
20 9월, 토요일