UTI: Universal Technical Institute Inc
27.57 USD 0.29 (1.06%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UTI за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.81, а максимальная — 27.92.
Следите за динамикой Universal Technical Institute Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости UTI
Дневной диапазон
26.81 27.92
Годовой диапазон
15.13 36.21
- Предыдущее закрытие
- 27.28
- Open
- 27.20
- Bid
- 27.57
- Ask
- 27.87
- Low
- 26.81
- High
- 27.92
- Объем
- 956
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 4.83%
- 6-месячное изменение
- 8.20%
- Годовое изменение
- 69.04%
