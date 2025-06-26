货币 / UTI
UTI: Universal Technical Institute Inc
27.57 USD 0.29 (1.06%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日UTI汇率已更改1.06%。当日，交易品种以低点26.81和高点27.92进行交易。
关注Universal Technical Institute Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
26.81 27.92
年范围
15.13 36.21
- 前一天收盘价
- 27.28
- 开盘价
- 27.20
- 卖价
- 27.57
- 买价
- 27.87
- 最低价
- 26.81
- 最高价
- 27.92
- 交易量
- 956
- 日变化
- 1.06%
- 月变化
- 4.83%
- 6个月变化
- 8.20%
- 年变化
- 69.04%
