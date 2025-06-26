Währungen / UTI
UTI: Universal Technical Institute Inc
28.58 USD 0.95 (3.44%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UTI hat sich für heute um 3.44% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.79 bis zu einem Hoch von 28.82 gehandelt.
Verfolgen Sie die Universal Technical Institute Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UTI News
- PRDO vs. UTI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Why Universal Technical Institute (UTI) is a Top Value Stock for the Long-Term
- LRN Stock Surges 15% in 3 Months: Should Investors Buy it Now?
- It’s easier than ever to earn $100K without a four-year degree. Just ask an elevator repairman.
- Universal Technical Institute at 16th Annual Midwest Ideas Conference: Strategic Growth Plans
- Universal Technical Institute (UTI) director buys $253,990 in stock
- Is Universal Technical (UTI) a Solid Growth Stock? 3 Reasons to Think "Yes"
- Wasatch Small Cap Value Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:WMCVX)
- Dutch Bros Soars 22% On Earnings, Joins 2 Best Stocks Lists: Check Out Who's On The IBD 50, Sector Leaders, Other Premium Lists
- Universal Technical Institute stock rating reiterated by Truist Securities
- Universal Technical Institute, Inc. (UTI) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Universal Technical Institute, Inc. 2025 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:UTI)
- AI Play Arista Hits Record High, Joins 3 Best Stock Lists: Build Your Growth Stock Watchlist With These Just Updated Screens
- Universal Technical Institute (UTI) Q3 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Universal Technical Institute falls despite raising revenue guidance
- Universal Technical Institute Q3 FY2025 slides: North Star Strategy aims for $1B revenue
- ATGE vs. UTI: Which Stock Is the Better Value Option?
- Strategic Education Inc stock hits 52-week low at 74.22 USD
- Jim Cramer Prefers This Financial Stock Over Brighthouse Financial - Brighthouse Finl (NASDAQ:BHF), Chubb (NYSE:CB)
- VSTA or UTI: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Nasdaq, S&P 500 Hit All-Time Highs; These Stocks Made It Happen: Check Out New Names On IBD 50, Big Cap 20, More
- Loftin Commits to Workforce Development with UTI Partnershi
- CrowdStrike Secures Position On Top Stocks List: Check Out Today's Best Growth Stocks On IBD 50, Big Cap 20, Other Premium Lists
- Universal Technical Institute Announces HVACR Programs at Rancho Cucamonga and Miramar Campuses
Tagesspanne
27.79 28.82
Jahresspanne
15.13 36.21
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.63
- Eröffnung
- 27.88
- Bid
- 28.58
- Ask
- 28.88
- Tief
- 27.79
- Hoch
- 28.82
- Volumen
- 1.273 K
- Tagesänderung
- 3.44%
- Monatsänderung
- 8.67%
- 6-Monatsänderung
- 12.17%
- Jahresänderung
- 75.23%
