Валюты / USM
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USM: United States Cellular Corporation Common Stock
73.50 USD 0.56 (0.77%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USM за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.27, а максимальная — 73.60.
Следите за динамикой United States Cellular Corporation Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
Новости USM
- USM's Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Telephone & Data Systems stock price target raised to $50 at Raymond James
- U.S. Cellular (USM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Cellular Closes $4.3 Billion Sale
- USM stock hits 52-week high at 76.96 USD
- US Cellular EPS Jumps 80 Percent in Q2
- Array Digital Infra earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Array shares rise 4% after earnings beat and T-Mobile deal completion
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Cogent Communications (CCOI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- U.S. Cellular (USM) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Deutsche Telekom sells $50.5 million in T-Mobile US (TMUS) stock
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- Telephone and Data Systems stock hits 52-week high at 41.4 USD
- UScellular stock surges after announcing special dividend plans
- Us Cellular stock hits 52-week high at $71.00
- T-Mobile (TMUS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- DOJ clears way for T-Mobile’s $4.4 billion acquisition of UScellular
- T-Mobile makes harsh decision to lock in crucial deal approvals
- T-Mobile ending DEI programs as it seeks FCC approval for two deals
- Telephone & Data Systems subsidiary enters amended credit agreement
Дневной диапазон
70.27 73.60
Годовой диапазон
53.61 76.90
- Предыдущее закрытие
- 72.94
- Open
- 72.25
- Bid
- 73.50
- Ask
- 73.80
- Low
- 70.27
- High
- 73.60
- Объем
- 714
- Дневное изменение
- 0.77%
- Месячное изменение
- 1.73%
- 6-месячное изменение
- 11.96%
- Годовое изменение
- 32.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.