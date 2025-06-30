КотировкиРазделы
Валюты / USM
Назад в Рынок акций США

USM: United States Cellular Corporation Common Stock

73.50 USD 0.56 (0.77%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USM за сегодня изменился на 0.77%. При этом минимальная цена на торгах достигала 70.27, а максимальная — 73.60.

Следите за динамикой United States Cellular Corporation Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Новости USM

Дневной диапазон
70.27 73.60
Годовой диапазон
53.61 76.90
Предыдущее закрытие
72.94
Open
72.25
Bid
73.50
Ask
73.80
Low
70.27
High
73.60
Объем
714
Дневное изменение
0.77%
Месячное изменение
1.73%
6-месячное изменение
11.96%
Годовое изменение
32.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.