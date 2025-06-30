통화 / USM
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
USM: United States Cellular Corporation Common Stock
73.50 USD 0.56 (0.77%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USM 환율이 오늘 0.77%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 70.27이고 고가는 73.60이었습니다.
United States Cellular Corporation Common Stock 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
USM News
- USM's Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Telephone & Data Systems stock price target raised to $50 at Raymond James
- U.S. Cellular (USM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Cellular Closes $4.3 Billion Sale
- USM stock hits 52-week high at 76.96 USD
- US Cellular EPS Jumps 80 Percent in Q2
- Array Digital Infra earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Array shares rise 4% after earnings beat and T-Mobile deal completion
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Cogent Communications (CCOI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- U.S. Cellular (USM) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Deutsche Telekom sells $50.5 million in T-Mobile US (TMUS) stock
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- Telephone and Data Systems stock hits 52-week high at 41.4 USD
- UScellular stock surges after announcing special dividend plans
- Us Cellular stock hits 52-week high at $71.00
- T-Mobile (TMUS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- DOJ clears way for T-Mobile’s $4.4 billion acquisition of UScellular
- T-Mobile makes harsh decision to lock in crucial deal approvals
- T-Mobile ending DEI programs as it seeks FCC approval for two deals
- Telephone & Data Systems subsidiary enters amended credit agreement
일일 변동 비율
70.27 73.60
년간 변동
53.61 76.90
- 이전 종가
- 72.94
- 시가
- 72.25
- Bid
- 73.50
- Ask
- 73.80
- 저가
- 70.27
- 고가
- 73.60
- 볼륨
- 714
- 일일 변동
- 0.77%
- 월 변동
- 1.73%
- 6개월 변동
- 11.96%
- 년간 변동율
- 32.34%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K