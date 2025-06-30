KurseKategorien
USM: United States Cellular Corporation Common Stock

73.50 USD 0.56 (0.77%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von USM hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.27 bis zu einem Hoch von 73.60 gehandelt.

Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
70.27 73.60
Jahresspanne
53.61 76.90
Vorheriger Schlusskurs
72.94
Eröffnung
72.25
Bid
73.50
Ask
73.80
Tief
70.27
Hoch
73.60
Volumen
714
Tagesänderung
0.77%
Monatsänderung
1.73%
6-Monatsänderung
11.96%
Jahresänderung
32.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K