Währungen / USM
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
USM: United States Cellular Corporation Common Stock
73.50 USD 0.56 (0.77%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von USM hat sich für heute um 0.77% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.27 bis zu einem Hoch von 73.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die United States Cellular Corporation Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- D1
- W1
- MN
USM News
- USM's Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Telephone & Data Systems stock price target raised to $50 at Raymond James
- U.S. Cellular (USM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Cellular Closes $4.3 Billion Sale
- USM stock hits 52-week high at 76.96 USD
- US Cellular EPS Jumps 80 Percent in Q2
- Array Digital Infra earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Array shares rise 4% after earnings beat and T-Mobile deal completion
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Cogent Communications (CCOI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- U.S. Cellular (USM) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Deutsche Telekom sells $50.5 million in T-Mobile US (TMUS) stock
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- Telephone and Data Systems stock hits 52-week high at 41.4 USD
- UScellular stock surges after announcing special dividend plans
- Us Cellular stock hits 52-week high at $71.00
- T-Mobile (TMUS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- DOJ clears way for T-Mobile’s $4.4 billion acquisition of UScellular
- T-Mobile makes harsh decision to lock in crucial deal approvals
- T-Mobile ending DEI programs as it seeks FCC approval for two deals
- Telephone & Data Systems subsidiary enters amended credit agreement
Tagesspanne
70.27 73.60
Jahresspanne
53.61 76.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 72.94
- Eröffnung
- 72.25
- Bid
- 73.50
- Ask
- 73.80
- Tief
- 70.27
- Hoch
- 73.60
- Volumen
- 714
- Tagesänderung
- 0.77%
- Monatsänderung
- 1.73%
- 6-Monatsänderung
- 11.96%
- Jahresänderung
- 32.34%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K