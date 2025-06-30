Devises / USM
USM: United States Cellular Corporation Common Stock
73.50 USD 0.56 (0.77%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USM a changé de 0.77% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 70.27 et à un maximum de 73.60.
Suivez la dynamique United States Cellular Corporation Common Stock. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USM Nouvelles
- USM's Q2 Earnings Beat Estimates Despite Lower Revenues
- Telephone & Data Systems stock price target raised to $50 at Raymond James
- U.S. Cellular (USM) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- United States Cellular (USM) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- United States Cellular Corporation (USM) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- US Cellular Closes $4.3 Billion Sale
- USM stock hits 52-week high at 76.96 USD
- US Cellular EPS Jumps 80 Percent in Q2
- Array Digital Infra earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Array shares rise 4% after earnings beat and T-Mobile deal completion
- Barrick Gold, Roivant Sciences, Owens & Minor to report earnings Monday
- Cogent Communications (CCOI) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- U.S. Cellular (USM) Q2 Earnings Preview: What You Should Know Beyond the Headline Estimates
- T-Mobile: Leading Its Peers, But Growth Might Already Be Priced In (NASDAQ:TMUS)
- Deutsche Telekom sells $50.5 million in T-Mobile US (TMUS) stock
- United States Cellular’s Transformation To Array Digital Puts Baby Bonds On Edge (UZF)
- Telephone and Data Systems stock hits 52-week high at 41.4 USD
- UScellular stock surges after announcing special dividend plans
- Us Cellular stock hits 52-week high at $71.00
- T-Mobile (TMUS) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- DOJ clears way for T-Mobile’s $4.4 billion acquisition of UScellular
- T-Mobile makes harsh decision to lock in crucial deal approvals
- T-Mobile ending DEI programs as it seeks FCC approval for two deals
- Telephone & Data Systems subsidiary enters amended credit agreement
Range quotidien
70.27 73.60
Range Annuel
53.61 76.90
- Clôture Précédente
- 72.94
- Ouverture
- 72.25
- Bid
- 73.50
- Ask
- 73.80
- Plus Bas
- 70.27
- Plus Haut
- 73.60
- Volume
- 714
- Changement quotidien
- 0.77%
- Changement Mensuel
- 1.73%
- Changement à 6 Mois
- 11.96%
- Changement Annuel
- 32.34%
20 septembre, samedi