URI: United Rentals Inc Common Stock
958.64 USD 10.88 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс URI за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 941.00, а максимальная — 963.84.
Следите за динамикой United Rentals Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
941.00 963.84
Годовой диапазон
525.91 980.53
- Предыдущее закрытие
- 947.76
- Open
- 950.25
- Bid
- 958.64
- Ask
- 958.94
- Low
- 941.00
- High
- 963.84
- Объем
- 686
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 1.98%
- 6-месячное изменение
- 56.14%
- Годовое изменение
- 18.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.