URI: United Rentals Inc Common Stock

958.64 USD 10.88 (1.15%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс URI за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 941.00, а максимальная — 963.84.

Следите за динамикой United Rentals Inc Common Stock. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
941.00 963.84
Годовой диапазон
525.91 980.53
Предыдущее закрытие
947.76
Open
950.25
Bid
958.64
Ask
958.94
Low
941.00
High
963.84
Объем
686
Дневное изменение
1.15%
Месячное изменение
1.98%
6-месячное изменение
56.14%
Годовое изменение
18.39%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.