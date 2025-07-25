KurseKategorien
URI: United Rentals Inc Common Stock

942.83 USD 12.79 (1.38%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von URI hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 937.31 bis zu einem Hoch von 956.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die United Rentals Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
937.31 956.08
Jahresspanne
525.91 980.53
Vorheriger Schlusskurs
930.04
Eröffnung
942.32
Bid
942.83
Ask
943.13
Tief
937.31
Hoch
956.08
Volumen
1.197 K
Tagesänderung
1.38%
Monatsänderung
0.30%
6-Monatsänderung
53.56%
Jahresänderung
16.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K