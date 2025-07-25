Währungen / URI
URI: United Rentals Inc Common Stock
942.83 USD 12.79 (1.38%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von URI hat sich für heute um 1.38% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 937.31 bis zu einem Hoch von 956.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die United Rentals Inc Common Stock-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
URI News
Tagesspanne
937.31 956.08
Jahresspanne
525.91 980.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 930.04
- Eröffnung
- 942.32
- Bid
- 942.83
- Ask
- 943.13
- Tief
- 937.31
- Hoch
- 956.08
- Volumen
- 1.197 K
- Tagesänderung
- 1.38%
- Monatsänderung
- 0.30%
- 6-Monatsänderung
- 53.56%
- Jahresänderung
- 16.44%
