TPH: Tri Pointe Homes Inc

34.90 USD 0.18 (0.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TPH за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.48, а максимальная — 35.18.

Следите за динамикой Tri Pointe Homes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
34.48 35.18
Годовой диапазон
27.90 46.90
Предыдущее закрытие
35.08
Open
35.07
Bid
34.90
Ask
35.20
Low
34.48
High
35.18
Объем
954
Дневное изменение
-0.51%
Месячное изменение
0.29%
6-месячное изменение
9.23%
Годовое изменение
-23.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.