TPH: Tri Pointe Homes Inc
34.90 USD 0.18 (0.51%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TPH за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 34.48, а максимальная — 35.18.
Следите за динамикой Tri Pointe Homes Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
34.48 35.18
Годовой диапазон
27.90 46.90
- Предыдущее закрытие
- 35.08
- Open
- 35.07
- Bid
- 34.90
- Ask
- 35.20
- Low
- 34.48
- High
- 35.18
- Объем
- 954
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- 0.29%
- 6-месячное изменение
- 9.23%
- Годовое изменение
- -23.13%
