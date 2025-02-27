Валюты / TKC
TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
5.87 USD 0.17 (2.98%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TKC за сегодня изменился на 2.98%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.76, а максимальная — 5.88.
Следите за динамикой Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TKC)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
5.76 5.88
Годовой диапазон
5.35 7.63
- Предыдущее закрытие
- 5.70
- Open
- 5.76
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Low
- 5.76
- High
- 5.88
- Объем
- 1.334 K
- Дневное изменение
- 2.98%
- Месячное изменение
- 6.73%
- 6-месячное изменение
- -5.63%
- Годовое изменение
- -14.56%
