TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
5.90 USD 0.01 (0.17%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TKC hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.76 bis zu einem Hoch von 5.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Turkcell Iletisim Hizmetleri AS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
5.76 5.91
Jahresspanne
5.35 7.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.89
- Eröffnung
- 5.81
- Bid
- 5.90
- Ask
- 6.20
- Tief
- 5.76
- Hoch
- 5.91
- Volumen
- 4.002 K
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 7.27%
- 6-Monatsänderung
- -5.14%
- Jahresänderung
- -14.12%
