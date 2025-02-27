Dövizler / TKC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
6.04 USD 0.14 (2.37%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
TKC fiyatı bugün 2.37% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.88 ve Yüksek fiyatı olarak 6.04 aralığında işlem gördü.
Turkcell Iletisim Hizmetleri AS hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKC haberleri
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TKC)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
5.88 6.04
Yıllık aralık
5.35 7.63
- Önceki kapanış
- 5.90
- Açılış
- 5.89
- Satış
- 6.04
- Alış
- 6.34
- Düşük
- 5.88
- Yüksek
- 6.04
- Hacim
- 2.912 K
- Günlük değişim
- 2.37%
- Aylık değişim
- 9.82%
- 6 aylık değişim
- -2.89%
- Yıllık değişim
- -12.08%
21 Eylül, Pazar