TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
5.85 USD 0.04 (0.68%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TKC para hoje mudou para -0.68%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.76 e o mais alto foi 5.86.
Veja a dinâmica do par de moedas Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKC Notícias
Faixa diária
5.76 5.86
Faixa anual
5.35 7.63
- Fechamento anterior
- 5.89
- Open
- 5.81
- Bid
- 5.85
- Ask
- 6.15
- Low
- 5.76
- High
- 5.86
- Volume
- 2.283 K
- Mudança diária
- -0.68%
- Mudança mensal
- 6.36%
- Mudança de 6 meses
- -5.95%
- Mudança anual
- -14.85%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh