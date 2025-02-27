QuotazioniSezioni
TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS

6.04 USD 0.14 (2.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TKC ha avuto una variazione del 2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.88 e ad un massimo di 6.04.

Segui le dinamiche di Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.88 6.04
Intervallo Annuale
5.35 7.63
Chiusura Precedente
5.90
Apertura
5.89
Bid
6.04
Ask
6.34
Minimo
5.88
Massimo
6.04
Volume
2.912 K
Variazione giornaliera
2.37%
Variazione Mensile
9.82%
Variazione Semestrale
-2.89%
Variazione Annuale
-12.08%
