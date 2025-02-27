Valute / TKC
TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
6.04 USD 0.14 (2.37%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TKC ha avuto una variazione del 2.37% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.88 e ad un massimo di 6.04.
Segui le dinamiche di Turkcell Iletisim Hizmetleri AS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.88 6.04
Intervallo Annuale
5.35 7.63
- Chiusura Precedente
- 5.90
- Apertura
- 5.89
- Bid
- 6.04
- Ask
- 6.34
- Minimo
- 5.88
- Massimo
- 6.04
- Volume
- 2.912 K
- Variazione giornaliera
- 2.37%
- Variazione Mensile
- 9.82%
- Variazione Semestrale
- -2.89%
- Variazione Annuale
- -12.08%
20 settembre, sabato