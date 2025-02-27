货币 / TKC
TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
5.84 USD 0.03 (0.51%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TKC汇率已更改-0.51%。当日，交易品种以低点5.83和高点5.85进行交易。
关注Turkcell Iletisim Hizmetleri AS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TKC新闻
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TKC)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
5.83 5.85
年范围
5.35 7.63
- 前一天收盘价
- 5.87
- 开盘价
- 5.84
- 卖价
- 5.84
- 买价
- 6.14
- 最低价
- 5.83
- 最高价
- 5.85
- 交易量
- 119
- 日变化
- -0.51%
- 月变化
- 6.18%
- 6个月变化
- -6.11%
- 年变化
- -14.99%
