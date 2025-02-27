通貨 / TKC
TKC: Turkcell Iletisim Hizmetleri AS
5.90 USD 0.01 (0.17%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TKCの今日の為替レートは、0.17%変化しました。日中、通貨は1あたり5.76の安値と5.91の高値で取引されました。
Turkcell Iletisim Hizmetleri ASダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TKC News
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:TKC)
- Absci Posts Downbeat Results, Joins HealthEquity, Tonix Pharmaceuticals And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Alpha Technology Group (NASDAQ:ATGL), Absci (NASDAQ:ABSI)
- Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
5.76 5.91
1年のレンジ
5.35 7.63
- 以前の終値
- 5.89
- 始値
- 5.81
- 買値
- 5.90
- 買値
- 6.20
- 安値
- 5.76
- 高値
- 5.91
- 出来高
- 4.002 K
- 1日の変化
- 0.17%
- 1ヶ月の変化
- 7.27%
- 6ヶ月の変化
- -5.14%
- 1年の変化
- -14.12%
