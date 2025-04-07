Валюты / SPSC
SPSC: SPS Commerce Inc
107.93 USD 1.54 (1.45%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPSC за сегодня изменился на 1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 105.05, а максимальная — 108.33.
Следите за динамикой SPS Commerce Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
105.05 108.33
Годовой диапазон
103.18 201.06
- Предыдущее закрытие
- 106.39
- Open
- 106.56
- Bid
- 107.93
- Ask
- 108.23
- Low
- 105.05
- High
- 108.33
- Объем
- 717
- Дневное изменение
- 1.45%
- Месячное изменение
- -0.91%
- 6-месячное изменение
- -18.28%
- Годовое изменение
- -43.27%
