КотировкиРазделы
Валюты / SIMO
Назад в Рынок акций США

SIMO: Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha

90.29 USD 0.26 (0.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SIMO за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.64, а максимальная — 91.20.

Следите за динамикой Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости SIMO

Дневной диапазон
89.64 91.20
Годовой диапазон
37.21 91.20
Предыдущее закрытие
90.03
Open
89.92
Bid
90.29
Ask
90.59
Low
89.64
High
91.20
Объем
742
Дневное изменение
0.29%
Месячное изменение
15.76%
6-месячное изменение
77.21%
Годовое изменение
48.75%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.