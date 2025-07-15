Валюты / SIMO
SIMO: Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha
90.29 USD 0.26 (0.29%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SIMO за сегодня изменился на 0.29%. При этом минимальная цена на торгах достигала 89.64, а максимальная — 91.20.
Следите за динамикой Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
89.64 91.20
Годовой диапазон
37.21 91.20
- Предыдущее закрытие
- 90.03
- Open
- 89.92
- Bid
- 90.29
- Ask
- 90.59
- Low
- 89.64
- High
- 91.20
- Объем
- 742
- Дневное изменение
- 0.29%
- Месячное изменение
- 15.76%
- 6-месячное изменение
- 77.21%
- Годовое изменение
- 48.75%
