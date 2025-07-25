통화 / SIMO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SIMO: Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha
92.37 USD 1.00 (1.09%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SIMO 환율이 오늘 1.09%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 90.63이고 고가는 92.49이었습니다.
Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Sha 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SIMO News
- 실리콘 모션, 52주 최고가 91.35 USD 기록
- Silicon Motion Technology stock hits 52-week high at 91.35 USD
- Brokers Suggest Investing in Silicon Motion (SIMO): Read This Before Placing a Bet
- Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Silicon Motion (SIMO) Laps the Stock Market: Here's Why
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Strength Seen in Silicon Motion (SIMO): Can Its 6.4% Jump Turn into More Strength?
- Silicon Motion Technology stock hits 52-week high at 85.35 USD
- Silicon Motion (SIMO) Outpaces Stock Market Gains: What You Should Know
- Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Silicon Motion: MonTitan And Mobile Drive Tactical Upside
- HPE vs. SIMO: Which Stock Is the Better Value Option?
- Investors Heavily Search Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): Here is What You Need to Know
- HPE or SIMO: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Silicon Motion showcases AI storage solutions at FMS 2025
- Wall Street Bulls Look Optimistic About Silicon Motion (SIMO): Should You Buy?
- Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Silicon Motion stock price target raised to $90 from $65 at Needham
- SIMO Q2 Earnings Surpass Estimates Despite Lower Revenues
- Silicon Motion earnings beat by $0.16, revenue topped estimates
- Silicon Motion Technology stock hits 52-week high at 76.8 USD
- Heartland Small Cap Value Plus Strategy Q2 2025 Commentary
- Silicon Motion (SIMO) Stock Drops Despite Market Gains: Important Facts to Note
일일 변동 비율
90.63 92.49
년간 변동
37.21 92.49
- 이전 종가
- 91.37
- 시가
- 91.82
- Bid
- 92.37
- Ask
- 92.67
- 저가
- 90.63
- 고가
- 92.49
- 볼륨
- 908
- 일일 변동
- 1.09%
- 월 변동
- 18.42%
- 6개월 변동
- 81.30%
- 년간 변동율
- 52.17%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K