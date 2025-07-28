КотировкиРазделы
REXR: Rexford Industrial Realty Inc

42.80 USD 0.06 (0.14%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс REXR за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.39, а максимальная — 42.92.

Следите за динамикой Rexford Industrial Realty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
42.39 42.92
Годовой диапазон
29.68 50.31
Предыдущее закрытие
42.86
Open
42.79
Bid
42.80
Ask
43.10
Low
42.39
High
42.92
Объем
2.832 K
Дневное изменение
-0.14%
Месячное изменение
4.82%
6-месячное изменение
8.52%
Годовое изменение
-14.93%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.