REXR: Rexford Industrial Realty Inc
42.80 USD 0.06 (0.14%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс REXR за сегодня изменился на -0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 42.39, а максимальная — 42.92.
Следите за динамикой Rexford Industrial Realty Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости REXR
Дневной диапазон
42.39 42.92
Годовой диапазон
29.68 50.31
- Предыдущее закрытие
- 42.86
- Open
- 42.79
- Bid
- 42.80
- Ask
- 43.10
- Low
- 42.39
- High
- 42.92
- Объем
- 2.832 K
- Дневное изменение
- -0.14%
- Месячное изменение
- 4.82%
- 6-месячное изменение
- 8.52%
- Годовое изменение
- -14.93%
