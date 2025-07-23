Валюты / PEG
PEG: Public Service Enterprise Group Incorporated
81.21 USD 1.78 (2.14%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PEG за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.13, а максимальная — 82.93.
Следите за динамикой Public Service Enterprise Group Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
81.13 82.93
Годовой диапазон
74.67 95.22
- Предыдущее закрытие
- 82.99
- Open
- 82.69
- Bid
- 81.21
- Ask
- 81.51
- Low
- 81.13
- High
- 82.93
- Объем
- 2.989 K
- Дневное изменение
- -2.14%
- Месячное изменение
- -0.60%
- 6-месячное изменение
- -1.13%
- Годовое изменение
- -9.16%
