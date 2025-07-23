КотировкиРазделы
Валюты / PEG
Назад в Рынок акций США

PEG: Public Service Enterprise Group Incorporated

81.21 USD 1.78 (2.14%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PEG за сегодня изменился на -2.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 81.13, а максимальная — 82.93.

Следите за динамикой Public Service Enterprise Group Incorporated. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PEG

Дневной диапазон
81.13 82.93
Годовой диапазон
74.67 95.22
Предыдущее закрытие
82.99
Open
82.69
Bid
81.21
Ask
81.51
Low
81.13
High
82.93
Объем
2.989 K
Дневное изменение
-2.14%
Месячное изменение
-0.60%
6-месячное изменение
-1.13%
Годовое изменение
-9.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.