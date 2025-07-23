Währungen / PEG
PEG: Public Service Enterprise Group Incorporated
81.20 USD 0.78 (0.97%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PEG hat sich für heute um 0.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 80.15 bis zu einem Hoch von 81.91 gehandelt.
Verfolgen Sie die Public Service Enterprise Group Incorporated-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PEG News
Tagesspanne
80.15 81.91
Jahresspanne
74.67 95.22
- Vorheriger Schlusskurs
- 80.42
- Eröffnung
- 80.44
- Bid
- 81.20
- Ask
- 81.50
- Tief
- 80.15
- Hoch
- 81.91
- Volumen
- 3.153 K
- Tagesänderung
- 0.97%
- Monatsänderung
- -0.61%
- 6-Monatsänderung
- -1.14%
- Jahresänderung
- -9.17%
