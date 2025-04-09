Валюты / PCH
PCH: PotlatchDeltic Corporation
40.55 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PCH за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.37, а максимальная — 40.90.
Следите за динамикой PotlatchDeltic Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.37 40.90
Годовой диапазон
33.96 48.12
- Предыдущее закрытие
- 40.51
- Open
- 40.46
- Bid
- 40.55
- Ask
- 40.85
- Low
- 40.37
- High
- 40.90
- Объем
- 1.228 K
- Дневное изменение
- 0.10%
- Месячное изменение
- -2.10%
- 6-месячное изменение
- -10.35%
- Годовое изменение
- -9.10%
