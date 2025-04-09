КотировкиРазделы
PCH
PCH: PotlatchDeltic Corporation

40.55 USD 0.04 (0.10%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PCH за сегодня изменился на 0.10%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.37, а максимальная — 40.90.

Следите за динамикой PotlatchDeltic Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
40.37 40.90
Годовой диапазон
33.96 48.12
Предыдущее закрытие
40.51
Open
40.46
Bid
40.55
Ask
40.85
Low
40.37
High
40.90
Объем
1.228 K
Дневное изменение
0.10%
Месячное изменение
-2.10%
6-месячное изменение
-10.35%
Годовое изменение
-9.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.