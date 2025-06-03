Валюты / PAY
PAY: Paymentus Holdings Inc Class A
33.09 USD 0.93 (2.89%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PAY за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.01, а максимальная — 33.09.
Следите за динамикой Paymentus Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PAY
Дневной диапазон
32.01 33.09
Годовой диапазон
19.53 40.43
- Предыдущее закрытие
- 32.16
- Open
- 32.33
- Bid
- 33.09
- Ask
- 33.39
- Low
- 32.01
- High
- 33.09
- Объем
- 1.281 K
- Дневное изменение
- 2.89%
- Месячное изменение
- -13.83%
- 6-месячное изменение
- 27.22%
- Годовое изменение
- 63.97%
