КотировкиРазделы
Валюты / PAY
Назад в Рынок акций США

PAY: Paymentus Holdings Inc Class A

33.09 USD 0.93 (2.89%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PAY за сегодня изменился на 2.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 32.01, а максимальная — 33.09.

Следите за динамикой Paymentus Holdings Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости PAY

Дневной диапазон
32.01 33.09
Годовой диапазон
19.53 40.43
Предыдущее закрытие
32.16
Open
32.33
Bid
33.09
Ask
33.39
Low
32.01
High
33.09
Объем
1.281 K
Дневное изменение
2.89%
Месячное изменение
-13.83%
6-месячное изменение
27.22%
Годовое изменение
63.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.