OC: Owens Corning Inc New
149.54 USD 3.03 (1.99%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс OC за сегодня изменился на -1.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 149.24, а максимальная — 153.49.
Следите за динамикой Owens Corning Inc New. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
149.24 153.49
Годовой диапазон
123.41 214.41
- Предыдущее закрытие
- 152.57
- Open
- 152.79
- Bid
- 149.54
- Ask
- 149.84
- Low
- 149.24
- High
- 153.49
- Объем
- 1.123 K
- Дневное изменение
- -1.99%
- Месячное изменение
- 1.10%
- 6-месячное изменение
- 4.75%
- Годовое изменение
- -15.42%
