OC: Owens Corning Inc New

147.60 USD 1.53 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OC hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.69 bis zu einem Hoch von 148.45 gehandelt.

Verfolgen Sie die Owens Corning Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
145.69 148.45
Jahresspanne
123.41 214.41
Vorheriger Schlusskurs
146.07
Eröffnung
147.38
Bid
147.60
Ask
147.90
Tief
145.69
Hoch
148.45
Volumen
2.188 K
Tagesänderung
1.05%
Monatsänderung
-0.22%
6-Monatsänderung
3.39%
Jahresänderung
-16.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K