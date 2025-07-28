Währungen / OC
OC: Owens Corning Inc New
147.60 USD 1.53 (1.05%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OC hat sich für heute um 1.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 145.69 bis zu einem Hoch von 148.45 gehandelt.
Verfolgen Sie die Owens Corning Inc New-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
145.69 148.45
Jahresspanne
123.41 214.41
- Vorheriger Schlusskurs
- 146.07
- Eröffnung
- 147.38
- Bid
- 147.60
- Ask
- 147.90
- Tief
- 145.69
- Hoch
- 148.45
- Volumen
- 2.188 K
- Tagesänderung
- 1.05%
- Monatsänderung
- -0.22%
- 6-Monatsänderung
- 3.39%
- Jahresänderung
- -16.52%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K