OC: Owens Corning Inc New
145.61 USD 1.99 (1.35%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de OC a changé de -1.35% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 144.91 et à un maximum de 148.23.
Suivez la dynamique Owens Corning Inc New. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
OC Nouvelles
Range quotidien
144.91 148.23
Range Annuel
123.41 214.41
- Clôture Précédente
- 147.60
- Ouverture
- 147.82
- Bid
- 145.61
- Ask
- 145.91
- Plus Bas
- 144.91
- Plus Haut
- 148.23
- Volume
- 2.314 K
- Changement quotidien
- -1.35%
- Changement Mensuel
- -1.56%
- Changement à 6 Mois
- 2.00%
- Changement Annuel
- -17.64%
20 septembre, samedi