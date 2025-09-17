КотировкиРазделы
Валюты / OAK-PA
OAK-PA: Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units

22.20 USD 0.20 (0.91%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс OAK-PA за сегодня изменился на 0.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.01, а максимальная — 22.27.

Дневной диапазон
22.01 22.27
Годовой диапазон
20.81 23.09
Предыдущее закрытие
22.00
Open
22.26
Bid
22.20
Ask
22.50
Low
22.01
High
22.27
Объем
29
Дневное изменение
0.91%
Месячное изменение
3.21%
6-месячное изменение
3.79%
Годовое изменение
3.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.