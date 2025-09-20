CotationsSections
Devises / OAK-PA
Retour à Actions

OAK-PA: Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units

22.10 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de OAK-PA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 21.96 et à un maximum de 22.10.

Suivez la dynamique Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Range quotidien
21.96 22.10
Range Annuel
20.81 23.09
Clôture Précédente
22.10
Ouverture
22.07
Bid
22.10
Ask
22.40
Plus Bas
21.96
Plus Haut
22.10
Volume
71
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
2.74%
Changement à 6 Mois
3.32%
Changement Annuel
3.32%
20 septembre, samedi