KurseKategorien
Währungen / OAK-PA
Zurück zum Aktien

OAK-PA: Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units

22.10 USD 0.13 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von OAK-PA hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.05 bis zu einem Hoch von 22.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
22.05 22.11
Jahresspanne
20.81 23.09
Vorheriger Schlusskurs
21.97
Eröffnung
22.07
Bid
22.10
Ask
22.40
Tief
22.05
Hoch
22.11
Volumen
8
Tagesänderung
0.59%
Monatsänderung
2.74%
6-Monatsänderung
3.32%
Jahresänderung
3.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K