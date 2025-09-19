Währungen / OAK-PA
OAK-PA: Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units
22.10 USD 0.13 (0.59%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von OAK-PA hat sich für heute um 0.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.05 bis zu einem Hoch von 22.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
22.05 22.11
Jahresspanne
20.81 23.09
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.97
- Eröffnung
- 22.07
- Bid
- 22.10
- Ask
- 22.40
- Tief
- 22.05
- Hoch
- 22.11
- Volumen
- 8
- Tagesänderung
- 0.59%
- Monatsänderung
- 2.74%
- 6-Monatsänderung
- 3.32%
- Jahresänderung
- 3.32%
