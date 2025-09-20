QuotazioniSezioni
Valute / OAK-PA
Tornare a Azioni

OAK-PA: Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units

22.10 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio OAK-PA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 21.96 e ad un massimo di 22.10.

Segui le dinamiche di Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
21.96 22.10
Intervallo Annuale
20.81 23.09
Chiusura Precedente
22.10
Apertura
22.07
Bid
22.10
Ask
22.40
Minimo
21.96
Massimo
22.10
Volume
71
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
2.74%
Variazione Semestrale
3.32%
Variazione Annuale
3.32%
20 settembre, sabato