クォートセクション
通貨 / OAK-PA
OAK-PA: Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred units

22.10 USD 0.13 (0.59%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

OAK-PAの今日の為替レートは、0.59%変化しました。日中、通貨は1あたり22.05の安値と22.11の高値で取引されました。

Oaktree Capital Group, LLC 6.625% Series A Preferred unitsダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
22.05 22.11
1年のレンジ
20.81 23.09
以前の終値
21.97
始値
22.07
買値
22.10
買値
22.40
安値
22.05
高値
22.11
出来高
8
1日の変化
0.59%
1ヶ月の変化
2.74%
6ヶ月の変化
3.32%
1年の変化
3.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K