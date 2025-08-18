Валюты / NYT
NYT: New York Times Company (The)
58.33 USD 0.93 (1.57%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYT за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 57.16, а максимальная — 58.62.
Следите за динамикой New York Times Company (The). Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NYT
- Trump is suing the New York Times for $15 billion. Here’s how it’s different from his ‘60 Minutes’ lawsuit.
- Trump Wages $15 Billion High-Stakes Lawsuit Against Democrat ‘Mouthpiece’ New York Times - TipRanks.com
- How NYT's Digital Subscriptions Are Changing Revenue Dynamics
- Trump Sues New York Times For $15 Billion Defamation
- Трамп подает иск против New York Times на $15 млрд за клевету
- Trump says he is suing the New York Times in $15 bln defamation suit
- Trump to file $15 billion defamation and libel lawsuit against New York Times
- Trump Slaps A $15 Billion Defamation, Libel Lawsuit Against The New York Times - News (NASDAQ:NWSA), News (NASDAQ:NWS)
- FDA Flags Hims & Hers (HIMS) Super Bowl Ad for Violating Drug Promotion Rules - TipRanks.com
- Here's Why New York Times Co. (NYT) is a Strong Growth Stock
- Paramount Skydance (PSKY) to Buy Media Site ‘The Free Press’ for $100 Million - TipRanks.com
- New York Times at Citi’s 2025 Conference: Digital Growth Ambitions
- NBA star Kawhi Leonard allegedly received $28 million outside the salary cap. Here’s what the punishment could be, if it’s true.
- Are You a Momentum Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- Better Media Stock: Newsmax vs. The New York Times
- Activist Investors Target New York Times: Fivespan Pushes Bold AI Bet to Turbocharge Growth
- New York Times stock rises after activist investor Fivespan takes stake
- Explainer-What is known about the Nord Stream gas pipeline explosions?
- Are Consumer Staples Stocks Lagging The Chef's Warehouse (CHEF) This Year?
- OpenAI in talks to sell $6 billion in employee shares at $500 billion valuation - NYT
- Meta to split AI division into four groups amid restructuring - NYT
- Here's Why New York Times Co. (NYT) is a Strong Growth Stock
- Zacks.com featured highlights The New York Times, Dillard's, Newmont and Frontdoor
- Add These 4 Top-Performing Liquid Stocks to Boost Portfolio Returns
Дневной диапазон
57.16 58.62
Годовой диапазон
44.83 61.12
- Предыдущее закрытие
- 59.26
- Open
- 58.42
- Bid
- 58.33
- Ask
- 58.63
- Low
- 57.16
- High
- 58.62
- Объем
- 3.658 K
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- -2.02%
- 6-месячное изменение
- 17.58%
- Годовое изменение
- 4.76%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.