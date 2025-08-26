CotationsSections
Devises / NYT
Retour à Actions

NYT: New York Times Company (The)

58.41 USD 0.09 (0.15%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de NYT a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.25 et à un maximum de 59.08.

Suivez la dynamique New York Times Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NYT Nouvelles

Range quotidien
58.25 59.08
Range Annuel
44.83 61.12
Clôture Précédente
58.50
Ouverture
58.40
Bid
58.41
Ask
58.71
Plus Bas
58.25
Plus Haut
59.08
Volume
3.866 K
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
-1.88%
Changement à 6 Mois
17.74%
Changement Annuel
4.90%
20 septembre, samedi