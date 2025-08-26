Devises / NYT
NYT: New York Times Company (The)
58.41 USD 0.09 (0.15%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de NYT a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 58.25 et à un maximum de 59.08.
Suivez la dynamique New York Times Company (The). Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
NYT Nouvelles
Range quotidien
58.25 59.08
Range Annuel
44.83 61.12
- Clôture Précédente
- 58.50
- Ouverture
- 58.40
- Bid
- 58.41
- Ask
- 58.71
- Plus Bas
- 58.25
- Plus Haut
- 59.08
- Volume
- 3.866 K
- Changement quotidien
- -0.15%
- Changement Mensuel
- -1.88%
- Changement à 6 Mois
- 17.74%
- Changement Annuel
- 4.90%
20 septembre, samedi