NYT: New York Times Company (The)
58.50 USD 0.01 (0.02%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NYT hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 57.91 bis zu einem Hoch von 58.60 gehandelt.
Verfolgen Sie die New York Times Company (The)-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
57.91 58.60
Jahresspanne
44.83 61.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 58.49
- Eröffnung
- 58.40
- Bid
- 58.50
- Ask
- 58.80
- Tief
- 57.91
- Hoch
- 58.60
- Volumen
- 2.668 K
- Tagesänderung
- 0.02%
- Monatsänderung
- -1.73%
- 6-Monatsänderung
- 17.92%
- Jahresänderung
- 5.06%
