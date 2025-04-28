Валюты / NOV
NOV: NOV Inc
13.29 USD 0.59 (4.65%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NOV за сегодня изменился на 4.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.74, а максимальная — 13.38.
Следите за динамикой NOV Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NOV
Дневной диапазон
12.74 13.38
Годовой диапазон
10.84 16.86
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 12.78
- Bid
- 13.29
- Ask
- 13.59
- Low
- 12.74
- High
- 13.38
- Объем
- 4.572 K
- Дневное изменение
- 4.65%
- Месячное изменение
- 0.91%
- 6-месячное изменение
- -12.28%
- Годовое изменение
- -16.26%
