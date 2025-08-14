Валюты / NICE
NICE: NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ord
146.18 USD 2.99 (2.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NICE за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.56, а максимальная — 146.54.
Следите за динамикой NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ord. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости NICE
Дневной диапазон
141.56 146.54
Годовой диапазон
127.00 200.59
- Предыдущее закрытие
- 143.19
- Open
- 143.48
- Bid
- 146.18
- Ask
- 146.48
- Low
- 141.56
- High
- 146.54
- Объем
- 2.357 K
- Дневное изменение
- 2.09%
- Месячное изменение
- 3.42%
- 6-месячное изменение
- -5.84%
- Годовое изменение
- -15.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.