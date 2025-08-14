КотировкиРазделы
NICE: NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ord

146.18 USD 2.99 (2.09%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NICE за сегодня изменился на 2.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 141.56, а максимальная — 146.54.

Следите за динамикой NICE Ltd - American Depositary Shares each representing one Ord. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
141.56 146.54
Годовой диапазон
127.00 200.59
Предыдущее закрытие
143.19
Open
143.48
Bid
146.18
Ask
146.48
Low
141.56
High
146.54
Объем
2.357 K
Дневное изменение
2.09%
Месячное изменение
3.42%
6-месячное изменение
-5.84%
Годовое изменение
-15.32%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.